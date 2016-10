ZDF 18:00 bis 19:00 Krimiserie SOKO Wien Folge: 140 Heldentod D, A 2015 2016-10-28 02:45 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Der Biologe und Umweltschützer Roland Tauber wird vor seinem Haus mit einem Jagdmesser erstochen. Er hatte mit seiner Frau vehement gegen den Ausbau der Dunzinger Zement-Werke gekämpft. Bei Lorenz Ludwinger, dem Chef der Zement-Werke, der auch passionierter Jäger ist, wird tatsächlich ein blutiges Jagdmesser gefunden. Doch es handelt sich nicht um die Tatwaffe - das Blut stammt von Ludwinger selbst. Beates Taubers Bruder Christoph Eder ist wegen schwerer Körperverletzung vorbestraft und hat Zahlungen von Ludwinger erhalten, was ihn äußerst verdächtig macht. Doch Beate entlastet ihn. Er sollte Ludwinger in ihrem Sinne ausspionieren. Doch wer könnte ihren Mann auf dem Gewissen haben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Paul Matic (Dr. Seiler) Originaltitel: SOKO Wien Regie: Holger Gimpel Drehbuch: Sarah Wassermair, Jacob Groll Kamera: David Sanderson Musik: Stephan Sechi