ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Sparen in Zeiten von Niedrigzinsen - Welche Geldanlage ist noch sinnvoll? / French Toast - Kochen mit Armin Roßmeier / Risiko Schlaganfall - Auch junge Menschen sind betroffen / Günstig einrichten - Tipps von Ann-Kathrin Otto D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Politiker aus Leidenschaft, Querdenker und manchmal auch Provokateur: Wolfgang Bosbach ist einer der bekanntesten Politiker im Land. Vor über 40 Jahren trat er in die CDU ein, deren stellvertretender Fraktionsvorsitzender er von 2000 bis 2009 im Bundestag war. Seine berufliche Laufbahn startete er mit einer Ausbildung im Einzelhandel, danach arbeitete er als Leiter eines Supermarkts. Auf dem zweiten Bildungsweg holte er sein Abitur nach und studierte Jura, seither ist er als Anwalt tätig. 1994 zog er erstmals in den Bundestag ein. Seit September 2015 ist er ordentliches Mitglied des Innenausschusses des Bundestags, dessen Vorsitzender er von 2009 bis Juli 2015 war. Nächstes Jahr wird er nicht mehr zur Bundestagswahl antreten und seine politische Karriere beenden; zum einen wegen seiner unheilbaren Prostatakrebs-Erkrankung, zum anderen wegen der Haltung der CDU, die er in einigen wichtigen politischen Fragen nicht mehr unterstützen kann. Zum Abschied von der politischen Bühne hat er jetzt sein neues Buch "Endspurt: Wie Politik tatsächlich ist - und wie sie sein sollte." veröffentlicht. Hier schildert er seine Erfahrungen und Erlebnisse als Politiker. Er warnt vor der Politik der Bundeskanzlerin, fordert Ehrlichkeit und legt Widersprüche in der Politik dar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nadine Krüger Gäste: Gäste: Wolfgang Bosbach (Politiker) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 127 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:00 bis 11:00

Seit 124 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 64 Min. Das Weibernest

Komödie

Das Erste 09:05 bis 10:35

Seit 59 Min.