ZDF neo 04:10 bis 04:50 Krimiserie Father Brown Folge: 25 Der letzte Mann GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Vincent, der Starspieler des Cricket-Teams, wird kurz vor einem wichtigen Spiel erschossen. Offenbar hatte er viele Feinde. Max Scullion hat Interesse am Grundstück des Cricket-Teams. Der Zerfall des Teams durch Vincents Tod käme ihm also sehr gelegen. Als sich jedoch herausstellt, dass Vincent mehrere Leute erpresst hat, erweitert sich der Kreis der Verdächtigen schlagartig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Chadbon (Major Wallander) Perdita Avery (Daphne Wallander) Mark Williams (Father Brown) Sorcha Cusack (Mrs. McCarthy) Nancy Carroll (Lady Felicia) Haydn Gwynne (Professor Jane Milton) Robbie O'Neill (Vince Lennon) Originaltitel: Father Brown Regie: John Greening Drehbuch: Rachel Flowerday, Tahsin Guner Kamera: Andy Payne Musik: Debbie Wiseman