ZDF neo 01:00 bis 02:40 Krimi GSI - Spezialeinheit Göteborg Gegen die Zeit S, D 2012 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Johan Falks Stieftochter Nina wird entführt, als sie sich mit ihrem leiblichen Vater Örjan in dessen Haus aufhält. Steckt der Vater hinter der Entführung? Johan ahnt, dass der zwielichtige Bauunternehmer etwas verheimlicht. Als Helén feststellt, dass ihr Exmann sogar ihre Kreditkarte geklaut hat, um sich illegal Geld von ihrem Konto zu beschaffen, lässt Johan Örjan von Peter Kroon verhören. Auch Agrell hilft mit. Auf der Suche nach Nina stößt die GSI daraufhin auf eine estnische Verbrechergang. Schnell steht fest, dass die Arbeiten auf den schwedischen Baustellen nur als Vorwand dienen, um Drogen und Amphetamine von Estland nach Schweden zu schmuggeln. Dies geschieht über gestohlene Mietwagen eines schwedischen Autoverleihs in der Hand eines gewissen Madis Mägi, die alle in Estland wieder auftauchen und über die Stockholmfähren zurück ins Land gebracht werden. Obwohl sogar schon Drogenhunde auf den Fähren angeschlagen haben, ist es der Polizei bisher nicht gelungen, zu beweisen, dass in den Wagen tatsächlich illegale Substanzen transportiert werden. Während die GSI sich an die Fersen der Drogenmafia heftet, dessen Kopf Zanko Zajkov auf dem Weg nach Göteborg ist, um seine Unterhändler über die neueste Order aus Estland zu informieren, macht sich Falk im Alleingang auf die Suche nach seiner Stieftochter. In der ehemaligen KGB-Agentin Kaie Saar hat er eine erbitterte Gegnerin im Wettlauf gegen die Zeit. GSI-Ermittlerin Sophie Nordh holt sich bei ihrem Informanten Seth Rydell Informationen über den estnischen Drogenschmuggel und die Köpfe der Gang. Doch dieser liefert nur gegen einen Deal: Sophie soll ihm Hintergründe zu einem in der Gegend lebenden dänischen Pädophilen liefern, der wieder auf freiem Fuß ist. Gegenüber der Ermittlerin behauptet Seth, sich wegen eines geplanten Umzugs um seine fünfjährige Tochter Sorgen zu machen. Was Sophie nicht ahnt ist, dass eine Motorradgang ein Kopfgeld ausgesetzt hat für Informationen über den ehemaligen Häftling. Dann erfährt Sophie von ihrem Kollegen Niklas, dass der Däne getötet wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jakob Eklund (Johan Falk) Mikael Tornving (Patrik Agrell) Melize Karlge (Sophie Nordh) Alexander Karim (Niklas Saxlid) Mårten Svedberg (Vidar Pettersson) Jens Hultén (Seth Rydell) Hanna Alsterlund (Nina) Originaltitel: Johan Falk - Gruppen för särskilda Insatser Regie: Richard Holm Drehbuch: Viking Johansson Kamera: Andreas Wessberg Musik: Bengt Nilsson Altersempfehlung: ab 16