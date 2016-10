ZDF neo 22:30 bis 23:10 Krimiserie Father Brown Folge: 26 Die Upcott-Bruderschaft GB 2015 2016-10-28 04:50 Stereo 16:9 HDTV Merken In der Upcott-Bruderschaft stürzt der Priesteranwärter Thomas Potts vom Glockenturm. Kurz zuvor beichtet er Father Brown, dass der Tod seines Freundes Douglas kein Unfall war. Doch jemand will die Wahrheit geheim halten. Auch Potts Freunde wissen mehr, als sie sagen. Nun soll Sid verdeckt ermitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Williams (Father Brown) Sorcha Cusack (Mrs. McCarthy) Alex Price (Sid Carter) Nancy Carroll (Lady Felicia) Tom Chambers (Inspector Sullivan) Dudley Sutton (Father Francis Palfreyman) Tim Treloar (Father Emlyn Lewis) Originaltitel: Father Brown Regie: Paul Gibson Drehbuch: Rachel Flowerday, Tahsin Guner Kamera: Alan Beech Musik: Debbie Wiseman