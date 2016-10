ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Lewis Im Zeichen der Rache GB 2011 2016-10-28 02:40 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In dem konservativen religiösen College St. Gerard's wird die amerikanische Bischöfin Parsons vergiftet. Sie war zu einem ökumenischen Kolloquium nach Oxford gekommen. Das Gift befand sich in einer Flasche des hauseigenen Weins, der eigentlich aus der Toskana stammt. Dort in Italien möchte Pater Mancini, der jetzige Vize-Regent von St. Gerard's, ein neues Studienzentrum gründen. Dies kann nur durch die finanzielle Unterstützung einer alten Gönnerin, Mrs. Adele Goffe, die auch in der Einrichtung lebt, verwirklicht werden. Inspektor Lewis und Sergeant Hathaway ermitteln unter den Brüdern von St. Gerard's und müssen feststellen, dass der Tod der Bischöfin wohl eher ein unglücklicher Zufall war und in keinem logischen Zusammenhang mit den Dingen, die noch folgen werden, steht. Möglicherweise sollte der Anschlag einem ganz anderen gelten. Aber wem? Alles scheint mit der bevorstehenden Wahl eines neuen Vize-Regenten für die Einrichtung zusammenzuhängen. Denn der Mord an der amerikanischen Bischöfin wird nicht der einzige bleiben. Wollen die konservativen alten Herren die Wahl der progressiven Professorinnen Caroline Hope oder Joanne Pinnock verhindern? Intensive Recherchen ergeben, dass eine der beiden Frauen eine dunkle Vergangenheit hat. Wer in St. Gerard's wusste davon? Könnte es sein, dass hier der Schlüssel zur Aufklärung des Falls liegt? Inspektor Lewis und sein Assistent Hathaway sind sich jedenfalls sicher, dass im ehrwürdigen College St. Gerard's nicht nur nicht alles mit rechten Dingen zugeht, sondern dass sich in den alten Mauern ein Geheimnis verbirgt, das mehrere Menschen das Leben gekostet hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Whately (Robert Lewis) Laurence Fox (James Hathaway) Rebecca Front (Jean Innocent) Clare Holman (Laura Hobson) Amelia Bullmore (Caroline Hope) Ronald Pickup (Moreno Mancini) Daniel Ryan (Felix Sansome) Originaltitel: Lewis Regie: Hettie MacDonald Drehbuch: Stephen Churchett Kamera: Paul Bond Musik: Barrington Pheloung Altersempfehlung: ab 12