ZDF neo 11:30 bis 12:15 Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 44 Zwischen Himmel und Erde D 2002 Stereo Untertitel 16:9 Merken Hauptmann Blank ist bis über beide Ohren in Ilona verliebt. Bei einem Abendessen muss sie ihm jedoch gestehen, dass ihr Verhalten eher taktischer Natur war. Blank ist zutiefst gekränkt und heilfroh, als Alex sich aus Australien zurückmeldet. Eine Katastrophe wird durch den Absturz einer Cessna auf ein Chemiewerk ausgelöst. Das Rettungsfliegerteam, die Feuerwehr und schnell herbeigerufene Ärzte versuchen, Herr der Katastrophe zu werden. Als die meisten Verletzten versorgt sind, sieht Ilona, wie ein Feuerwehrmann durch einen herabstürzenden Balken verletzt wird, und will ihm zu Hilfe eilen. Thomas bekommt mit, wie sich über Ilona ein Teil des Flugzeugwracks löst. Seine warnenden Schreie erreichen sie nicht. Ilona wird unter dem Wrackteil begraben. Thomas, Wollcke und Alex sind sofort zur Stelle, um Ilona zu bergen und sie ins Krankenhaus zu fliegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthias Leja (Alexander Karuhn) Oliver Hörner (Jan Wollcke) Julia Heinemann (Ilona Müller) Ulrich Bähnk (Thomas Asmus) Nicolas König (Blank) Pierre René Müller (Homann) Thomas Schüler (Schulz) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Thomas Jacob Drehbuch: Rudolf Anders Kamera: Randolf Scherraus Musik: Axel Donner