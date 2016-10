Phoenix 00:00 bis 00:30 Diskussion Im Dialog D 2016 Live TV Merken Es könne nicht sein, dass ein mutmaßlicher Täter die Polizeiwache vor dem Opfer verlassen dürfe. Das sei ein "Skandal", so Küch, "dass der Geschädigte bei uns noch in der Kriminalwache sitzt, während der Tatverdächtige schon das Gebäude verlässt, weil die Strafandrohung bei Wohnungseinbruch zu niedrig ist." Diese und andere Kritik am Justizwesen äußert der Vize-Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter Ulf Küch in der Sendung "Im Dialog". Michael Krons spricht mit dem Leiter der Kriminalpolizei Braunschweig Ulf Küch darüber, vor welchen Herausforderungen die Polizei heute steht und ob sie sich von Justiz und Politik in ihrer Arbeit wirklich unterstützt fühlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Krons Gäste: Gäste: Ulf Küch Originaltitel: Im Dialog