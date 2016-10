Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Von Sibirien nach Japan Mit Klaus Scherer durch ein vergessenes Paradies Wildes Kamtschatka D 2008 2016-10-28 00:45 Merken Es ist eine der faszinierendsten Gegenden der Erde, voll wilder Natur, bizarren Vulkanen - und Bewohnern, die der Abgeschiedenheit ebenso trotzen wie dem kalten Krieg, der dort nach wie vor herrscht: Die Region von Kamtschatka über die Kurileninseln bis zu Japans Nordinsel Hokkaido. Grimme-Preisträger Klaus Scherer, langjähriger Asien-Berichterstatter und künftiger USA-Korrespondent der ARD, hat sie mit einem Kamerateam für sein neuestes Abenteuerprojekt bereist. Auf dem ersten Teil der 4.000 Kilometer langen Route besucht er traditionelle Rentiernomaden in den Bergen und ein Tanzensemble sibirischer Ureinwohner. Er blickt mit hartgesottenen Hubschrauberpiloten in die mächtigsten Vulkankrater des Kontinents und spricht im Militärhafen Petropawlowsk mit dem Beichtvater der russischen Atom-U-Boot-Flotte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Von Sibirien nach Japan