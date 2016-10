MDR 02:00 bis 02:15 Filme Das Kaninchenproblem D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Er war ein ganz normaler Mann. Also ein Leben, das getrost als herkömmlich bezeichnet werden kann. Ohne Besonderheiten ohne Magie, aber ihm passiert so ein magischer Moment, als eine weiße Taube aus dem Wäschetrockner fliegt. Dann noch ein magischer Moment, und noch einer. Die Magie vertreibt den Alltag vollends und alles sonst so Bezaubernde macht plötzlich das Leben unmöglich. Macht ihn selbst unmöglich in seiner Umwelt. Musikkomposition: Alexander Lörinczy, Thomas Blasko. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sebastian Tessenow (Er) Matthias Zwarg (Gruppentherapeut) Bianca Kriel (Zauberassistentin) Originaltitel: Das Kaninchenproblem Regie: Michael Chlebusch Drehbuch: Michael Chlebusch Kamera: Christian Scheunert Musik: Alexander Lörinczy, Thomas Blasko