ZDFinfo 09:55 bis 10:40 Dokumentation Krieger - Für Vaterland und Ehre? D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Ihren Beruf gibt es schon immer, für ihn riskieren sie sogar ihr Leben Krieger. Schonungslos ehrlich schildern verschiedene Krieger-Generationen ihre Erlebnisse mit dem Krieg. Warum ziehen Menschen in den Krieg? Um diese Frage geht es im ersten Teil der Dokumentation, in dem uns Krieger offen erzählen: Wie sind sie aufgewachsen, wie kam es zum ersten Kontakt mit dem Militär, und wie haben ihre Familien darauf reagiert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Krieger

