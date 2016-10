Disney Channel 23:35 bis 00:00 Comedyserie Dharma & Greg Immer Ärger mit den Rockstars USA 2000 Stereo HDTV Merken Eigentlich wollen Dharma und Greg einen Wochenendtrip machen, da kündigt Bob Dylan per Telefon den Besuch eines wichtigen Freundes an. Kurz darauf steht Lyle Lovett vor der Tür, der mit einigen Problemen zu kämpfen hat, die Dharma für ihn lösen soll... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenna Elfman (Dharma Finkelstein) Thomas Gibson (Greg Montgomery) Shae D'Lyn (Jane) Susan Sullivan (Kitty Montgomery) Alan Rachins (Larry Finkelstein) Joel Murray (Pete) Mitch Ryan (Edward Montgomery) Originaltitel: Dharma & Greg Regie: Asaad Kelada Drehbuch: Dottie Dartland, Eddie Gorodetsky, Jonathan Schmock, Chuck Lorre Musik: Dennis C. Brown