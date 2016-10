Disney Channel 21:55 bis 23:35 Fantasyfilm Halloweentown - Meine Oma ist 'ne Hexe USA 1998 Nach dem Stück von Paul Bernbaum Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Marnie erfährt an ihrem 13. Geburtstag, daß sie aus einer Hexenfamilie stammt und über magische Kräfte verfügt. Zufällig entdeckt sie, daß eine finstere, böse Macht die Stadt Halloweentown und schließlich die ganze Welt übernehmen will. Ob Marnie das verhindern kann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debbie Reynolds (Aggie Cromwell) Judith Hoag (Gwen Cromwell) Kimberly J. Brown (Marnie Cromwell) Phillip Van Dyke (Luke) Emily Roeske (Sophie "Soapy" Piper) Nurmi Husa (Frankenstein) Joey Zimmerman (Dylan Piper Cromwell) Originaltitel: Halloweentown Regie: Duwayne Dunham Drehbuch: Paul Bernbaum, Jon Cooksey, Ali Marie Matheson Musik: Mark Mothersbaugh