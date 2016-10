Disney Channel 15:55 bis 16:25 Trickserie Disneys Kuzco's Königs-Klasse Prinzessin Lallalah USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Kuzco hat es geschafft, Malina zu einem Rendezvous zu überreden. Überraschend soll er aber an genau diesem Tag die für ihn ausgesuchte Prinzessin Lallalah heiraten. Kuzco lehnt ab, schwenkt dann aber um, als er erfährt, dass er nach der Hochzeit sofort wieder sein Königsamt ausüben darf. Leider stellt sich die Prinzessin als Nervensäge heraus. Kuzco lässt sich mit Yzma auf einen Handel ein: Yzma verwandelt die Prinzessin in einen Frosch und darf dafür einen Tag lang ihrer Mutter vorgaukeln, Königin zu sein. Natürlich hält Yzma sich nicht an die Abmachung und wirft Kuzco ins Verließ... Kuzco hat es geschafft, Malina zu einem Rendezvous zu überreden. Überraschend soll er aber an genau diesem Tag die für ihn ausgesuchte Prinzessin Lallalah heiraten. Kuzco lehnt ab, schwenkt dann aber um, als er erfährt, dass er nach der Hochzeit sofort wieder sein Königsamt ausüben darf. Leider stellt sich die Prinzessin als Nervensäge heraus. Kuzco lässt sich mit Yzma auf einen Handel ein: Yzma verwandelt die Prinzessin in einen Frosch und darf dafür einen Tag lang ihrer Mutter vorgaukeln, Königin zu sein. Natürlich hält Yzma sich nicht an die Abmachung und wirft Kuzco ins Verließ. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's the Emperor's new School Regie: Dave Knott Drehbuch: Ed Scharlach Musik: Michael Tavera