Disney Channel 07:50 bis 08:20 Trickserie Sofia die Erste Hokus-Krokus USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Sofia und ihre Freunde nehmen am Zauber-Wissenschafts-Wettbewerb teil. Sie wollen unbedingt gewinnen, doch nach dem harten Konkurrenzkampf wird ihnen klar, dass ihnen ihre Freundschaft viel wichtiger ist als der Sieg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sofia the First Regie: Jamie Mitchell, Larry Leichiter Musik: John Kavanaugh

