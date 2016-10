Disney Channel 06:00 bis 06:20 Trickserie Die Schlümpfe Schlumpfonie in C USA, B 1981 16:9 HDTV Merken Da Harmony nicht mehr in der Schlumpfsymphonie mitspielen darf, kann ihn Gargamel mühelos überreden, den magischen Shazalakazoo zu spielen. Durch die Zaubermusik versinken die Schlümpfe in einen tiefen Schlaf, aber als Harmony das Instrument ganz geschwind zerstört, wachen sie auf, um einmal mehr die bösen Pläne von Gargamel zu vereiteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: De Smurfen