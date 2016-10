NDR 10:00 bis 10:30 Magazin Schleswig-Holstein Magazin Medikamentenversuche an Heimkindern: Kritik an Sozialministerium / Wahrheit oder Falschaussage: polizeiliche Ermittlungen bei Verhören / Slow food in der Wegwerfgesellschaft: wie man Lebensmittel vor dem Wegschmeißen rettet D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV