NDR 06:00 bis 06:20 Kindersendung Sesamstraße D, USA Stereo HDTV Irgendwo in der tosenden Beringsee: Käpt'n Knut Sodbrennen und seine Mannschaft sind an Bord seines Fischkutters "Wilde Gräte" auf der Suche nach dem größten Fang. Der lässt aber zunächst auf sich warten. Nikolaus und seine Oma sind leidenschaftliche Bäcker. Mit ihr backt er einen Rosenkuchen, das ist eine schwäbische Spezialität aus Omas Heimat. Elmo hat eine merkwürdige Uhr gebaut, mit deren Hilfe Julia und er im Schnelldurchlauf eine lustige Reise durch die Jahreszeiten unternehmen. Grobi erklärt Licht und Schatten, wobei Letzterer merkwürdigerweise verschwindet, wenn Grobi unter einen Sonnenschirm geht. Originaltitel: Sesamstraße