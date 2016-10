WDR 00:00 bis 01:00 Show Zärtlichkeiten im Bus D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Den Zuschauer erwartet eine actiongeladene Sendung mit der Schauspielerin und Punk-Musikerin Maria Simon! Es darf sich von Herzen vorgefreut werden. Es war damals in der schönen MDR-Talksendung "Riverboat", als unsere musikalischen Moderatoren Ines Fleiwa und Cordula Zwischenfisch das erste Mal SIE trafen: Maria Simon! Trotzdem Ines und Cordula verkleidet auftraten, fand Maria die beiden toll. Und wie alle so schön beieinander saßen in der Rede-Runde vom MDR Fernsehen, äußerte Maria Simon einen Wunsch: Sie möchte auch mal zu Ines und Cordula in den Bus! Es war damals in der schönen MDR-Talksendung "Riverboat", als unsere musikalischen Moderatoren Ines Fleiwa und Cordula Zwischenfisch das erste Mal SIE trafen: Maria Simon! Trotzdem Ines und Cordula verkleidet auftraten, fand Maria die beiden toll. Und wie alle so schön beieinander saßen in der Rede-Runde vom MDR FERNSEHEN, äußerte Maria Simon einen Wunsch: Sie möchte auch mal zu Ines und Cordula in den Bus! Jetzt ist es soweit! Maria Simon fährt eine Busrunde mit. Allerdings war dafür eine Ausnahmegenehmigung notwendig. Bisher waren ausschließlich hervorragende Musiker und Musikerinnen im Bus! Maria aber ist eine Schauspielerin - das geneigte Mattscheiben-Publikum dürfte sie aus dem Brandenburger "Polizeiruf 110" kennen, in dem sie als Kommissarin Olga Lenski (was für ein Name!) gemeinsam mit Horst Krause mordende Menschen überführt. Im persönlichen Gespräch mit Maria Simon stellte sich dann aber heraus: Maria Simon ist auch eine Sängerin, und zwar eine Punk-Sängerin! Sie spielt und singt in der Formation "Ret Marut". In dieser Formation macht auch ihr Mann Bernd M. Lade Musik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Maria Simon (Schauspielerin und Musikerin), Bernd Michael Lade (Schauspieler, Filmregisseur und Musiker) Originaltitel: Zärtlichkeiten im Bus