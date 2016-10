WDR 22:00 bis 23:30 Talkshow Kölner Treff D 2016 2016-10-30 11:30 Stereo Untertitel 16:9 Merken Gayle Tufts: Sie hat sich um das deutsch- amerikanische Verständnis verdient gemacht wie kaum eine andere: Die Vollblut-Entertainerin Gayle Tufts gilt als Deutschlands bekannteste Amerikanerin. Seit 25 Jahren lebt die Erfinderin des "Denglish" in Berlin und erklärt uns seitdem mit viel Humor die feinen kulturellen Unterschiede zwischen Deutschen und Amerikanern. Aktuell blickt sie voller Spannung auf die anstehenden Präsidentschaftswahlen in ihrer Heimat - in ihrer aktuellen Show und am Freitag im "Kölner Treff". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bettina Böttinger Gäste: Gäste: Gayle Tufts (Komikerin), Patricia Riekel (Ex-Bunte-Chefin), Wanja Mues (Schauspieler), Claudia Kleinert (Moderatorin), Peter Wohlleben (Förster und Autor), Palina Rojinski (Moderatorin), Björn Freitag (Fernseh-Koch) Originaltitel: Kölner Treff