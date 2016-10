3sat 01:45 bis 02:30 Kabarett Ladies Night Kabarettistischer Abend mit reiner Frauenbesetzung aus dem Gloria Theater in Köln D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Moderatorin Gerburg Jahnke meldet sich zurück und hat mit Lioba Albus, Anny Hartmann, Anka Zink und Anna Mateur wieder hochkarätige "Gästinnen" für ihre Kabarett- und Comedyshow eingeladen. Die Kabarettistin Anka Zink wird von einigen - wohlmeinenden - Kritikern gerne auch als "Rheinischer Satansbraten" bezeichnet. Denn sie kann ordentlich austeilen. Über ihr Programm mit dem Titel "Zink extrem positiv" heißt es: Schärfer. Politischer. Extremer. Mia Mittelkötter alias Lioba Albus gilt als exzellente Problemlöserin und überrascht immer wieder mit äußerst lebensklugen Einsichten, vor allem, wenn es um das Verhältnis Mann-Frau geht. Die patente Hausfrau aus dem Sauerland kennt sich aus und liefert als Fachfrau für humorvolle Überlebensstrategien gerne praktische Anleitungen zum Glücklichsein. Einen ungewöhnlichen Weg hat Anny Hartmann hinter sich. Sie startete grundsolide als Diplom-Volkswirtin, wechselte dann als Stand-Up-Comedienne auf deutsche Kleinkunstbühnen und liefert mit analytischer Schärfe, pointensicherem Geschick und echter Leidenschaft lupenreines Kabarett mit garantiertem Erkenntnisgewinn ab. Mit ihrer Stimmgewalt, verblüffenden Improvisationen, anarchistischer Komik und musikalischer Perfektion zieht Anna Mateur alias Anna Maria Scholz immer wieder ihr Publikum in den Bann. In der "Ladies Night" nimmt sich die ebenso temperament- wie humorvolle Musikerin die Disco-Hymne "Daddy Cool" vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gerburg Jahnke Gäste: Gäste: Lioba Albus, Anny Hartmann, Anka Zink, Anna Mateur Originaltitel: Ladies Night