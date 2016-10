3sat 22:35 bis 00:45 Horrorfilm Rosemaries Baby USA 1968 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Horrorklassiker von Roman Polanski. Der Schocker aus dem Jahr 1968 hinterlässt auch heute noch einen starken Eindruck. Rosemarie zieht mit ihrem Mann ins Bramford Building in New York. Doch die neue Wohnung bringt auch komische Nachbarn mit sich, die mehr und mehr Einfluss auf Rosemarie ausüben. Als sich mysteriöse Zwischenfälle häufen bekommt es Rosemarie mit der Angst zu tun. Kurz darauf erfährt sie, dass sie ein Kind erwartet. Doch statt sich zu freuen, blickt sie einer qualvollen Schwangerschaft entgegen. - Psychologisch starker Horrorfilm mit Mia Farrow In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mia Farrow (Rosemary Woodhouse) John Cassavetes (Guy Woodhouse) Ruth Gordon (Minnie Castevet) Sidney Blackmer (Roman Castevet) Maurice Evans (Edward "Hutch" Hutchins) Ralph Bellamy (Dr. Sapirstein) Patsy Kelly (Laura-Louise) Originaltitel: Rosemary's Baby Regie: Roman Polanski Drehbuch: Roman Polanski Kamera: William A. Fraker Musik: Krzysztof Komeda Altersempfehlung: ab 16