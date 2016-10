3sat 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Zinsfalle Was mache ich mit meinem Geld? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Ein Blick hinter die Kulissen des Kreditgeschäfts. Was tun, wenn Sparkonten keine Zinsen mehr abwerfen? Banken empfehlen oft einen Mix aus Aktien, Immobilienfonds und mehr. Doch davor wird gewarnt. Denn an den Aktienmärkten haben sich bereits riesige Blasen gebildet. Der Grund: die Niedrigzinspolitik der Notenbanken und das viele billige Geld, mit dem sie die Märkte fluten. Die Finanzberater empfehlen Sachwerte wie Wald, Ackerboden oder Edelmetalle. Und dann gibt es Banken wie die GLS, die nur in ökologisch und sozial vertretbare Projekte investieren und nachhaltig wirtschaften. Der Film zeigt auf, wie sinnvoll die einzelnen Vorschläge sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Zinsfalle: Was mache ich mit meinem Geld?