3sat 17:45 bis 18:30 Dokumentation Wilde Überlebenskünstler - Wie vorbildlich Tiere sind D, E 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Vielzahl an Designs bei Pflanzen und Tieren ist unüberschaubar. Wer jedoch glaubt, die genaue Gestalt entspringe meist einer "Laune der Natur" sieht sich getäuscht. Die Anzahl von Blütenblättern folgt beispielsweise ebenso mathematischen Gesetzmäßigkeiten, wie die Gestalt von Lebewesen, so wie es schon Leonardo da Vinci in seinen berühmten Zeichnungen vom Mann in Kreis und Quadrat veranschaulichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wilde Überlebenskünstler