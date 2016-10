3sat 13:20 bis 14:05 Reportage Auf dem Dach Europas Im Bann der Alpen - Vom Mittelmeer zum Mont Blanc D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Die Filmemacher spüren dem Bann der Berge nach. Ihre Reise folgt der "Via Alpina", einem 6000 Kilometer langen Wanderweg, der die Alpen von Westen nach Osten durchmisst. Das eine Team beginnt in Slowenien, das andere startet in den französischen Westalpen. Besondere Menschen, herrliche Landschaften, ewiges Eis und luxuriöse Skiparadiese säumen ihren Weg und führen sie schließlich auf das "Dach Europas", das Jungfraujoch. Die Alpen und der Mensch, das waren von jeher Geschichten von Superlativen, von Erfolgen und vom tragischen Scheitern. Doch das höchste Gebirge Europas ist viel mehr als nur ein gewaltiges Ausrufezeichen der Natur. In acht Staaten prägen die steilen Bergmassive die Landschaft und das Leben von fast 15 Millionen Menschen. Klimatische Besonderheiten und Extreme machen die Alpen aber auch zu einem besonders empfindlichen und gefährdeten Ökosystem. Gerade in jüngerer Zeit haben Klimawandel, Tourismus und der zunehmende Transitverkehr die alpine Natur gravierend verändert. Der "Abenteuerspielplatz Europas", wie die Alpen in Schlagzeilen betitelt wurden, war allein im Jahr 2012 Ziel für etwa hundert Millionen Touristen aus aller Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf dem Dach Europas

