KI.KA 15:55 bis 16:35 Trickserie Lenas Ranch Lenas Weg / Familienangelegenheiten F, D 2012-2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Lenas Weg: Die Schulpraktika stehen an und Lena und ihre Freunde stehen vor überraschenden Problemen. Nico arbeitet bei seinem Vater, dem Direktor seiner Schule, und macht sich zum Gespött seiner Mitschüler, weil er Anzug und Krawatte tragen muss. Anna assistiert in der Tierklinik, wird aber bereits ohnmächtig, als einem Kaninchen die Krallen gestutzt werden müssen. Angelo hingegen arbeitet im Gestüt der Cavalettis und steht ausgerechnet unter Samanthas Aufsicht. Und Lena streitet sich mit ihrem Vater, weil sie einen Praktikumsplatz bei einer Pferdeflüsterin gewählt hat. Familienangelegenheiten: Lena tritt mit ihren Eltern im Finale des Familiencups gegen die Cavalettis an. Doch sie macht sich Sorgen, denn ihre Eltern streiten sich immer häufiger miteinander. Ihre Mutter Hélène ärgert sich darüber, dass Lenas Vater Bruno immer mehr Zeit in der Tierklinik verbringt. Als Bruno zu einer schwierigen Fohlengeburt gerufen wird und die ganze Nacht nicht nach Hause kommt, eskaliert die Situation. Aus Angst, dass sich ihre Eltern trennen, reißt Lena aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Le Ranch Regie: Monica Maaten Musik: Titellied: "Léna parle aux cheavaux" Christophe Maé, Felipe Salvida