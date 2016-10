KI.KA 13:40 bis 14:10 Kinderserie Die Pfefferkörner Käufliche Intelligenz D 2011 Stereo 16:9 Live TV Merken Käufliche Intelligenz: Als sich Lina mit der als Streberin verschrienen Solveig in der Schule zu einer Projektarbeit trifft, läuft Solveig wie in Trance an ihr vorbei direkt auf die Straße. Lina kann sie gerade noch vor einen heranrasenden Laster retten. Im Krankenhaus erinnert sich das Mädchen an nichts. Sind Drogen im Spiel? Als die Pfefferkörner Solveigs Spind aufgebrochen vorfinden, sieht Lina ihren Verdacht bestätigt. Sie setzen sich auf die Spur eines Pärchens, das mit Pillen handelt. Lina wagt eine riskante Undercover-Operation: Als vorgebliche Käuferin macht sie sich an die Verdächtigen heran. Sie findet heraus, dass sie mit illegalen und gefährlichen "Intelligenzpillen" handeln. Solveig hat sich die Pillen verschafft, um den hohen Leistungsansprüchen ihrer Mutter gerecht zu werden. Doch dann geht alles schief. Lina fliegt auf und der Dealer rast mit ihr davon. Eine brenzlige Situation. Zum Glück ergreift Emma die Initiative und holt Unterstützung von völlig unerwarteter Seite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Coco Nima (Themba) Lale H. Mann (Lina) Julian Winterbach (Rasmus) Aurelia Stern (Emma) Ludwig Trepte (Hanno) Laura Vietzen (Sandra) Katharina Unger (Sophie) Originaltitel: Die Pfefferkörner Regie: Stephan Rick Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Thomas Ch. Weber Musik: Mario Schneider

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 370 Min. Snooker

Sport

Eurosport 13:30 bis 16:30

Seit 37 Min. Die Pfefferkörner

Kinderserie

KI.KA 13:40 bis 14:10

Seit 27 Min. Wilder Sommer

Melodram

ARTE 13:50 bis 15:25

Seit 17 Min.