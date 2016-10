KI.KA 11:40 bis 12:05 Trickserie Bobby & Bill Hunde statt Autos / Das große Geheimnis der Madame Stick F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Hunde statt Autos: Der geheime Park, in dem Bobby und seine Freunde spielen, seitdem sie ganz klein sind, soll in einen Parkplatz verwandelt werden. Natürlich muss das verhindert werden. Aber wie? Bobbys Papa schlägt eine Unterschriftensammlung vor. Werden sie es schaffen, genügend Unterschriften zu sammeln? Das große Geheimnis der Madame Stick: Bobby und Bill hauen beim Ballspielen aus Versehen Madame Stick von den Puschen. Die behauptet sofort, dass sie sich den Knöchel ganz fürchterlich verstaucht habe und verlangt, dass Bobby und seine Freunde sich so lange um sie kümmern, bis es ihr wieder besser geht. Widerwillig gehorchen die drei und lassen sich von Madame Stick herumscheuchen. Doch dann machen sie in Madame Sticks Geheimlabor eine großartige Entdeckung. Und plötzlich ist Madame Stick sehr verändert! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Boule & Bill Regie: Philippe Vidal