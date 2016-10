KI.KA 09:55 bis 10:18 Trickserie Au Schwarte! - Die Abenteuer von Ringel, Entje und Hörnchen Der Lachs des Wissens USA 2003 Stereo Live TV Merken Der Lachs des Wissens: Freitags wird in der Dorfschule von Hörnchen, Ringel und Entje eine Klassenarbeit für Montag angekündigt. Davon ist natürlich niemand begeistert, doch die fleißige Entje setzt sich sofort daran und beginnt zu lernen. Ihr Freund Ringel hat dazu allerdings überhaupt keine Lust. Er will das Problem auf eine andere Art und Weise lösen: Er will den Lachs des Wissens fangen, der ihm dann bei der Klassenarbeit helfen soll. Anfangs kann er seinen Freund Hörnchen davon überzeugen, an das Wissen des Lachses zu glauben. Doch schon bald geht auch Hörnchen lieber nach Hause und lernt. Der Montag kommt und damit der Tag der Wahrheit. Wird der Lachs Ringel helfen? Opa Ringel erzählt seinen Enkel eine weitere spannende Geschichte aus seiner Zeit als Jungschwein auf dem Raluhof. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Christian Zeiger (Ringel) Andreschka Großmann (Entje) Sebastian Schulz (Hörnchen) Roland Hemmo (Willy) Hasso Zorn (Opa) Friedel Morgenstern (Molly) Hans-Jürgen Dittberner (Patrick) Originaltitel: Jakers! The Adventures of Piggley Winks Regie: John Over Drehbuch: Sindy McKay, Tom Mason, Dan Danko Musik: Mike Tavera, Steve Marson, Geoff Levin, Harriet Schock

