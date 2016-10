KI.KA 08:00 bis 08:20 Kindersendung Sesamstraße D, USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der mexikanische Startenor Rolando Villazón kommt als Eisverkäufer zu Ernie und Bert. Bert bestellt artig eine einzige Kugel Straciatella-Eis, aber Rolando singt voller Euphorie "Ich liebe Eiscreme" ("O sole mio") und stapelt immer mehr Kugeln auf die Waffel. So viele, dass Ernie, der das Eis hält, am Ende den Eisturm nicht mehr balancieren kann... Der achtjährige Leonard erklärt in "So feiert die Welt" das iranische Neujahrsfest Nowruz. Dabei sind sieben Dinge wichtig, die mit "S" beginnen. Ferner trickst Elmo Annette beim Bilderrätsel aus und bei den "Socken" päppeln Nico und Wendy ihren kranken Hund Woody mit Vitaminen wieder auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Rolando Villazón Originaltitel: Sesamstraße Regie: Dirk Nabersberg, Jojo Wolff

