ARD alpha 14:00 bis 14:30 Bildungsprogramm Nie wieder keine Ahnung! Malerei Das Bild D 2009 2016-10-31 06:30 16:9 Live TV Merken Wieso haben die Damen auf Picassos Porträts oft zwei Nasen? Welcher Sinn steckt hinter abstrakten Bildern? Ist das alles eigentlich Kunst? Wenn ja, warum? Enie van de Meiklokjes stellt eine Menge Fragen. Und bekommt von zwei Kunstexperten verständliche Antworten. Die beiden "Kunstcoaches" nehmen die junge Frau an die Hand und gehen mit ihr buchstäblich in die Gemälde hinein. Der Vierteiler "Nie wieder keine Ahnung! Malerei" erklärt 18 000 Jahre Malereigeschichte anhand von 14 Schlüsselbildern, Gesprächen und Kurzcomics. Die gute Nachricht bekommt Enie gleich zu Beginn: Alle Bilder (außer den abstrakten) lassen sich in nur fünf Gattungen einteilen: Porträt, Stillleben, Genrebild, Landschaftsbild, Historienbild. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Enie van de Meiklokjes Originaltitel: Nie wieder keine Ahnung! Malerei

