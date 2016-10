Niederlande 1 20:30 bis 21:35 Sonstiges Witse Breekpunt B 2011 Merken Midden in de velden wordt een verlaten touringcar gevonden. Achter het stuur zit de dode Ewout Staelens. De jonge buschauffeur werd met messteken om het leven gebracht. Terwijl Witse onderzoekt wie als laatste passagier op de bus zat, ontdekt hij dat Ewout plannen had om uit het leven te stappen. Het verleden van de jongen werpt een heel nieuw licht op de zaak. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Hubert Damen (Commissaris Witse) Viv Van Dingenen (Tine Smets) Daan Hugaert (Romain Van Deun) Marc Stroobants (Rudy Dams) Dirk Tuypens (Hoofdcommissaris Peter Wijtinckx) Günther Samson (Stef Cooreman) Bart Klein (Marc Cammaerts) Originaltitel: Witse Regie: Melinda Van Berlo Drehbuch: Pieter De Graeve