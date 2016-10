Sky Atlantic HD 00:00 bis 01:00 Serien Gomorrha - Die Serie Folge: 10 Alles wird gut I, D 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mafiaserie Nach dem Mord an einem hochrangigen Mitglied des Conte-Clans hält sich Daniele versteckt. Ciro weiß, dass er den Burschen unbedingt vor Conte aufstöbern muss, um nicht als Danieles Auftraggeber entlarvt zu werden. Zugleich gilt es, seine Machenschaften vor Gennaro geheim zu halten, der alle Hände voll zu tun hat, die aufgeheizten Gemüter zu beruhigen. In seiner Not zieht Daniele seinen Bruder Massimo ins Vertrauen - ein riskantes Unterfangen: Massimo arbeitet für Conte und ist diesem zur Loyalität verpflichtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marco D'Amore (Ciro Di Marzio) Fortunato Cerlino (Pietro Savastano) Marco Palvetti (Salvatore Conte) Maria Pia Calzone (Immacolata Savastano) Salvatore Esposito (Genny Savastano) Walter Lippa (Carlucciello ò Pescivendol) Ivan Boragine (Michele Casillo) Originaltitel: Gomorra Regie: Claudio Cupellini Drehbuch: Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli Kamera: Paolo Carnera, Michele D'Attanasio Musik: Mokadelic Altersempfehlung: ab 16