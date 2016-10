Sky Atlantic HD 16:00 bis 17:00 Serien The Leftovers Der Verlorene Sohn kehrt heim USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Kevin (Justin Theroux) träumt, er sei in der Nervenheilanstalt seines Vaters. Im Fernsehen läuft "Perfect Strangers" - alle Schauspieler der Serie sind am 14. Oktober verschwunden - und er bekommt die Ausgabe des National Geographic Magazins, in dem alle Fragen zu der Katatstrophe beantwortet werden. Währenddessen will Laurie (Amy Brenneman) die geplante große Aktion der "Schuldig Verbliebenen" für den vierten Jahrestag des Verschwindens trotz aller Gefahren durchziehen. - Staffelfinale der außergewöhnlichen Mystery- und Thrillerserie von "Lost"-Erfinder Damon Lindelof. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Theroux (Kevin Garvey) Amy Brenneman (Laurie Garvey) Christopher Eccleston (Matt Jamison) Liv Tyler (Meg) Carrie Coon (Nora Durst) Ann Dowd (Patti Levin) Charlie Carver (Scott Frost) Originaltitel: The Leftovers Regie: Mimi Leder Drehbuch: Damon Lindelof, Tom Perrotta Musik: Max Richter Altersempfehlung: ab 12