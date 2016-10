Sky Atlantic HD 14:00 bis 15:00 Serien Six Feet Under - Gestorben wird immer Das geheime Zimmer USA 2001 Dolby 16:9 HDTV Merken Auf dem Grundstück des Bestattungsinstituts der Fishers campiert ein Witwer, der seine Frau nach 56 Jahren Ehe verloren hat. Ruth (Frances Conroy) trifft zufällig ihren Liebhaber Hiram (Ed Begley Jr.) wieder, doch sie weist ihn zurück. Bei der Durchsicht alter Quittungen entdeckt Nate (Peter Krause) ein Geheimnis seines Vaters: einen geheimen Raum, den er sich als Gegenleistung für ein Begräbnis einrichten ließ. - Schwarzhumoriger Serienhit um eine ungewöhnliche Bestatterfamilie. Prämiert mit drei Golden Globes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Krause (Nate Fisher) Michael C. Hall (David Fisher) Frances Conroy (Ruth Fisher) Lauren Ambrose (Claire Fisher) Mathew St Patrick (Keith Charles) Mathew St. Patrick (Keith Charles) Rachel Griffiths (Brenda Chenowith) Originaltitel: Six Feet Under Regie: Rodrigo Garcia Drehbuch: Alan Ball, Christian Taylor Kamera: Alan Caso Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12

