Sky Atlantic HD 09:55 bis 11:00 Serien Peaky Blinders - Gangs of Birmingham Folge: 8 Der verlorene Sohn GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem Major Campbell gerade noch rechtzeitig eingreifen und Thomas vor der Gang von Darby Sabini retten konnte, besucht er ihn im Krankenhaus, um ihm seine Forderungen zu stellen. Er weiß von dem Mord an dem irischen Dissidenten und stellt Thomas vor die Wahl: Entweder arbeitet er für ihn als Spitzel, oder er geht ins Gefängnis. Doch Thomas kann dem entrinnen, indem er sich in einem Brief an Churchill persönlich wendet und so versucht, Campbell unter Kontrolle zu halten. Um die Expansion weiter voranzutreiben, versucht Thomas derweil einen Bündnispartner zu finden, damit sich die Shelbys in London gegen Sabini behaupten können. Er verhandelt mit dem jüdischen Gangleader Alfie Solomons, der den Whiskyhandel in Camden Town kontrolliert, wird aber alles andere als herzlich empfangen - Um das verdiente Geld der Shelbys sicher anzulegen, kauft Thomas seiner Schwester Ada und seiner Tante Polly jeweils ein Haus. Polly verzweifelt mehr und mehr an dem Verlust ihrer beiden Kinder. Um Polly zu helfen, lässt Thomas seine Kontakte spielen und kann Pollys Sohn ausfindig machen, überlässt es aber ihm, ob er Polly sehen will oder nicht. Währenddessen kämpft auch Arthur mit traumatischen Erlebnissen aus der Vergangenheit. Die Erinnerungen aus dem Krieg lassen ihn nicht los. Die hochkarätig besetzte zweite Staffel der BBC-Serie "Peaky Blinders - Gangs of Birmingham" zeigt fesselnd und authentisch, basierend auf historischen Vorlagen, das Leben im Birmingham und London der beginnenden Goldenen Zwanzigerjahre, einer Zeit des Glitzers und Glamours, in der die Grenzen zwischen High Society und wohlhabenden Gangstern verschwammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Anderson (Arthur Shelby) Cillian Murphy (Thomas Shelby) Sam Neill (Inspector Chester Campbell) Joe Cole (John Shelby) Sophie Rundle (Ada Shelby) Helen McCrory (Aunt Polly) Annabelle Wallis (Grace Burgess) Originaltitel: Peaky Blinders Regie: Colm McCarthy Drehbuch: Stephen Knight Kamera: Simon Dennis Musik: Paul Hartnoll Altersempfehlung: ab 12

