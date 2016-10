Heimatkanal 07:20 bis 08:10 Familienserie Weißblaue Geschichten Schwein gehabt / Eine harte Prüfung D 1998 Stereo Merken 1. Schwein gehabt Noch nie in ihrem 18jährigen Leben ist Abiturientin Clara so gedemütigt worden. Hermann, ihr Kunstlehrer, hatte ihr das Blaue vom Himmel versprochen und sie dann einfach sitzenlassen. 2. Eine harte Prüfung Apotheker Willi Hirsch könnte sich auf die Zunge beißen: Hätte er sich doch nur nicht mit dem Fahrprüfer angelegt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vanessa Jung (Clara) Joachim Kretzer (Hermann) Ursula Buschhorn (Bella) Hans Clarin (Hans) Willy Harlander (Willi Hirsch) Max Krückl (Peter Süssmaier) Fiona Molloy (Petra) Originaltitel: Weißblaue Geschichten Regie: Marco Serafini Drehbuch: Anja Goller, Thomas Brinx, Rolf René Schneider Musik: Norbert Jürgen Schneider

