Heimatkanal 23:05 bis 00:35 Komödie Drei Lederhosen in St. Tropez D 1980 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Drei gestandene oberbayerische Mannsbilder sollen einen Zuchtstier zu einer Ausstellung nach Avignon bringen. Sie ahnen nicht, dass sich die Reise an die Côte d?Azur am Ende zur frech-frivolen Völkerverständigung entwickeln wird. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Peter Steiner (Peter Eichel) Fred Stillkrauth (Korbinian Zangerl) Mario Pollak (Paloma) Franz Muxeneder (Huber-Bauer) Eleonore Melzer (Martha) Alexandra Beau (Evi) Hermann Giefer (Vitus) Originaltitel: Drei Lederhosen in St.Tropez Regie: Franz Marischka Drehbuch: Franz Marischka, Kurt Eiser Kamera: Ernst W. Kalinke Altersempfehlung: ab 18