Heimatkanal 20:15 bis 21:00 Abenteuerserie Die Bergretter Folge: 26 Filmriss (1) D 2013 Stereo 16:9 Zwei junge Verliebte, Sarah und Thomas, genießen romantische Stunden an einem einsamen Bergsee. Die junge Frau macht ihrem Freund einen Heiratsantrag und zieht zwei Kaugummiautomaten-Ringe aus der Tasche. Alles scheint perfekt zu sein. Als Thomas wieder zu Bewusstsein kommt, ist er nackt, ihr Zelt ist abgebrannt, und Sarah ist weg. Panisch rennt er los, um seine Freundin zu suchen, und gerät unversehens mitten in die Arbeit eines Forstteams. Die Warnungen des Vorarbeiters verhallen, und Thomas wird von einem umstürzenden Baum begraben. Der Morgen auf Emilies Hof beginnt indes mit einer Überraschung. Schauspieler: Martin Gruber (Andreas Marthaler) Markus Brandl (Tobias Herbrechter) Martin Klempnow (Toni Stössl) Robert Lohr (Michael Dörfler) Simone Hanselmann (Jessika) Stefanie von Poser (Emilie Hofer) Heinz Marecek (Franz Marthaler) Originaltitel: Die Bergretter Regie: Dirk Pientka Drehbuch: Timo Berndt Kamera: Andreas Tams Musik: Tim Stanzel, Moritz Denis, Eike Hosenfeld