Heimatkanal 14:00 bis 15:25 Heimatfilm Hochzeitsglocken D 1954 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die junge, naive Katherina verliebt sich Hals über Kopf in den gutaussehenden Romanautor Philipp. Als sie erfährt, dass sie für ihn nur ein kurzes Abenteuer war, will sie sich das Leben nehmen. In letzter Sekunde kann sie der Dorflehrer Stefan Unger retten. In den folgenden Wochen kümmert er sich um die immer noch verletzte Frau... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Marianne Hold (Katharina Ditmar) Renate Mannhardt (Irene von Straaten) Jan Hendriks (Philipp Harding) Erwin Strahl (Stefan Unger) Carl Wery (Arnold Ditmar) Beppo Brem (Franz) Elisabeth Flickenschildt (Valesca Lautenschläger) Originaltitel: Hochzeitsglocken Regie: Georg Wildhagen Drehbuch: Wolf Neumeister Kamera: Georg Krause Musik: Herbert Jarczyk Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 370 Min. Snooker

Sport

Eurosport 13:30 bis 16:30

Seit 37 Min. Die Pfefferkörner

Kinderserie

KI.KA 13:40 bis 14:10

Seit 27 Min. Wilder Sommer

Melodram

ARTE 13:50 bis 15:25

Seit 17 Min.