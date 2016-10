Ex-Auftragskiller Danny Bryce kehrt aus dem Ruhestand zurück, als sein Mentor Hunter von einem arabischen Ölmagnaten entführt wird. Der Scheich droht seinen väterlichen Freund zu töten, wenn Bryce nicht jene drei britischen SAS-Männer eliminiert, die der Beduinenfürst für den Tod seiner drei Söhne verantwortlich macht. Für Danny beginnt eine gnadenlose Jagd rund um den Globus, von Australien nach Paris und London bis in den Mittleren Osten, bei der er sich in einem erbarmungslosen Katz- und Maus-Spiel mit dem SAS-Agenten Spike, der die Mörder beschützen soll, wiederfindet...Packender, actiongelandener Agententhriller der Extraklasse mit Bestbesetzung aus Hollywoods A-Liga. In Google-Kalender eintragen