MGM 14:40 bis 16:10 Abenteuerfilm Into the Blue 2 - Das goldene Riff USA 2009 Dolby 16:9 HDTV Die Profitaucher Sebastian (Chris Carmack) und Dani (Laura Vandervoort) werden auf Hawaii von einem zwielichtigen jungen Pärchen angeheuert, um mit ihnen in einem Riff nach einem Schiffswrack zu suchen. In diesem soll sich ein legendärer Schatz befinden. Sie nehmen den Job an. Der erweist sich jedoch plötzlich als tödliche Falle, denn sie entdecken, was ihre Auftraggeber wirklich suchen. Ein gnadenloser Überlebenskampf gegen skrupellose Gegner beginnt. - Action-Thriller vor traumhafter Kulisse. Schauspieler: Chris Carmack (Sebastian) Laura Vandervoort (Dani) Marsha Thomason (Azra) David Anders (Carlton) Michael Graziadei (Mace) Mircea Monroe (Kimi) Audrina Patridge (Kelsey) Originaltitel: Into the Blue 2: The Reef Regie: Stephen Herek Drehbuch: Mitchell Kapner Kamera: Thomas Yatsko Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12