Sky Krimi 23:50 bis 00:40 Krimiserie SOKO Wismar Folge: 215 Den Tod vor Augen D 2014 Stereo 16:9 HDTV An dem Tag, an dem einen neue Schmucklieferung eintreffen soll, wird der Juwelier Jörg Wilkens erschossen. Seine Leiche liegt im Tresorraum, seine Ehefrau gefesselt im Schlafzimmer. Offenbar ist das Ehepaar Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Mitarbeiterin Lisa Heintze gerät ins Visier der Wismarer Polizei. Sie könnte ihrem vorbestraften Bruder wichtige Informationen über die wertvolle Lieferung verraten haben. Doch ging es bei dem Überfall wirklich nur um Schmuck, oder hat es das SOKO mit anderen Tatmotiven zu tun? Schauspieler: Udo Kroschwald (Jan Reuter) Claudia Schmutzler (Katrin Börensen) Jonas Laux (Nils Theede) Mathias Junge (Kai Timmermann) Li Hagman (Leena Virtanen) Suzan Anbeh (Carolin Wilkens) Daniela Holtz (Anke Hauser) Originaltitel: SOKO Wismar Regie: Bruno Grass Drehbuch: Ute Geber Kamera: Konstantin Kröning Musik: Kerim König