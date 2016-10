Sky Krimi 16:05 bis 16:55 Krimiserie SOKO Wismar Folge: 213 Toter Eisbär D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Die "Wismarer Eisbären", ein Verein, in dem die Mitglieder auch bei eisigen Temperatur in der Ostsee schwimmen, wird rege frequentiert. Eine von ihnen ist Annette Rabe, deren Leiche nur mit einem Badeanzug bekleidet, aufgefunden wird. Als Todesursache stellt die Polizei Tod durch Erschlagen fest. Warum hat das Opfer kurz vor ihrem Ableben 20.000 Euro abgehoben? Wurde Annette Rabe erpresst? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Udo Kroschwald (Jan Reuter) Claudia Schmutzler (Katrin Börensen) Jonas Laux (Nils Theede) Mathias Junge (Kai Timmermann) Li Hagman (Leena Virtanen) Lutz Blochberger (Peter Rabe) Holger Franke (Magnus Horn) Originaltitel: SOKO Wismar Regie: Bruno Grass Drehbuch: Anke Klemm Kamera: Konstantin Kröning Musik: Andreas Kaiser