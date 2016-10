Wilsberg wird Zeuge, wie Alex' alte Studienfreundin Maike Lehmann angetrunken einen Unfall baut. Der Schnüffler hilft ihr aus der Patsche. Der Polizei erklärt er, er habe am Steuer gesessen und sei einem Fahrradfahrer ausgewichen. Maike will sich später bei ihrem Retter bedanken, der ihre Avancen ablehnt. Tags darauf zeigt Maike Wilsberg wegen Vergewaltigung an. Mit dem Rücken zur Wand muss der Privatdetektiv seine Unschuld beweisen. In Google-Kalender eintragen