Sky Krimi 11:50 bis 12:55 Krimiserie SOKO Rhein-Main Der letzte Brief D 2007 Stereo 16:9 Vor einer Polizeistreife bricht Gustav Bruck tot zusammen. SOKO-Chefin Susanne Meder und Kollege Cem Pamuk finden am Unfallort Spuren, die zu einer alten Villa führen. Bruck hatte dort von 1935 bis 1945 seine jüdische Frau Rebekka und deren Mutter vor den Nazis versteckt. Reifenspuren eines Geländewagens vor der Villa führen die Ermittler zu Frau Hofer vom Jüdischen Museum. Aber auch der Sohn des Toten gerät immer mehr ins Visier der Fahnder. Schauspieler: Marita Marschall (Susanne Meder) Sven Martinek (Thomas Wallner) Ercan Durmaz (Cem Pamuk) Daniel Wiemer (Pit Hartmann) Daniela Preuß (Nina Horn) Francis Fulton-Smith (Dr. Ried) Rolf Hoppe (Walter Rosenbaum) Originaltitel: SOKO Rhein-Main Regie: Thomas Jahn Drehbuch: Sandra Hoerger, Lorenz Stassen Kamera: Henning Jessel Musik: Dirk Leupolz Altersempfehlung: ab 12