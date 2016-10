RTL Crime 01:35 bis 02:20 Actionserie The Glades Sturmwarnung USA 2010 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 3: In einem Park wurde eine Frau namens Valerie Raines erschossen. Jim und sein neuer "Partner" Carlos müssen die Ermittlungen jedoch vertagen, da ein Hurrikan naht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Passmore (Jim Longworth) Kiele Sanchez (Callie Cargill) Carlos Gómez (Carlos Sanchez) Jordan Wall (Daniel Green) Michelle Hurd (Colleen Manus) Uriah Shelton (Jeff Cargill) Terra Dawn (Precinct Clerk) Originaltitel: The Glades Regie: Timothy Busfield Drehbuch: Alfonso H. Moreno Kamera: Michael Lohmann Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12