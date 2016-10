RTL Crime 20:15 bis 21:00 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Zwietracht USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken 3. Staffel, Folge 17: Nachdem Hydra die menschlichen S.H.I.E.L.D.-Mitglieder in die Falle gelockt hat, setzen nun Elena, Joey und Daisy alles daran, ihre Freunde und Kollegen zu befreien, was sich wegen der vielen Unbekannten als extrem gefährlich erweist - zumal Hydra-Kopf einen Maulwurf bei den Inhumans besitzt... Die erste Mission der Secret Warriors fordert somit Opfer - und S.H.I.E.L.D. muss sich fragen, wem man noch wirklich vertrauen kann, denn jeder macht sich verdächtig, auch Elena, Joey und Lincoln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brett Dalton (Grant Ward) Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) Chloe Bennet (Daisy) Henry Simmons (Alphonso 'Mack' Mackenzie) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Elodie Keene Drehbuch: Daniel J. Doyle Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12