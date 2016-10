RTL Crime 11:40 bis 12:25 Actionserie Das A-Team Boxkämpfe USA 1985 Stereo Merken 2. Staffel, Folge 16: B.A. geht unter die Profiboxer, um zwei Gangstern, die den Boxer Marquette aus Profitgier dazu zwingen, seine Kämpfe zu verlieren, das Handwerk zu legen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Templeton Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Greg Collins (Billy Marquette) Alex Rocco (Monroe) Herman Poppe (Rourke) Originaltitel: The A-Team Regie: Michael O'Herlihy Drehbuch: Stephen Katz Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6