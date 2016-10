Motorvision.TV 13:55 bis 14:25 Magazin Perfect Ride Out of Space - Gefährte jenseits von Normal D 2012 Stereo 16:9 Merken In dieser Folge Perfect Ride zeigen wir euch Autos Out of Space - Gefährte, die jenseits von Normal sind. Der Fahrradi Farfalla gehört wohl zu den ungewöhnlichsten Autos der Welt. Wir haben seinen Erbauer Hannes Langeder in Österreich besucht. Und: Auf der Essen Motor Show stehen jeden Menge abgefahrene Unikate. Die Extremsten davon haben wir uns mal genauer angesehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Perfect Ride

